Rektor Claus Niller på Roskilde Katedralskole havde opdelt sin translocations-tale i flere afdelinger af hensyn til corona-faren.

Roskilde Avis - 24. juni 2020 kl. 15:41

Nillers tale til årets studenter: Fantastiske unge i aflyst forår

- I er fantastiske unge mennesker, der har vist jeres format i denne corona-tid - som blev et aflyst forår og ikke kun forsømt som i den gamle Sherfig-roman.

Rektor Claus Niller på Roskilde Katedralskole måtte holde sin translocations-tale i flere omgange på det store gymnasium ved Holbækvej til mindre grupper af årets studenter pga. faren for corona-smitte.

Den nåede som bekendt også at ramme en gruppe af skolens egne 1 g.'ere, så hele den første årgang måtte sendes hjem i en periode for at sikre sig imod en yderligere spredning.

Men den igangværende sygdom, der har forandret livet i hele verden, kunne dog ikke ændre på Claus Nillers positive livssyn, der gennemsyrede hele hans tale til de unge på deres vej videre i livet.

Fortjent fest fremfor udskamning

- For jer blev denne afslutning på 12 eller 13 års skolegang noget helt andet end forventet, men vi har prøvet at gøre det så normalt og festligt som muligt. For det har I fortjent.

- Jeg er stolt af, hvordan I har tacklet de sidste tre måneder, som har været en hård tid for os alle - men nok mest for jer.

- Vi har oplevet en 'udskamning' af unge i medierne under corona-krisen - også elever her fra Katedralskolen kom i fokus. Men som helhed har I levet op til vores billede af jer som de søde elever, jeg ved enhver lejlighed praler af.

- Af og til har I jo haft en voldsom lyst til at skrige højt i trangen til at opleve noget fest og vildskab ved at slå jer løs bare et øjeblik.

- De voksne her må huske, at for jer unge er det at mødes og samles en meget stærk kraft. Om ikke andet ved vi det fra Roskilde Festivalen.

En god verden

Claus Niller opregnede derefter en række elever, der havde ydet en særlig indsats i skolens liv på forskellige områder.

- Når jeg fremhæver alle de her fantastiske unge, hænger det sammen med, at jeg lægger vægt på alt det positive på Katedralskolen. I mit verdenssyn er 'glasset halvt fuldt' - ikke 'halvt tomt' - og livet fuld af muligheder.

- Vi må aldrig lade negative nyheder eller sortsyn forhindre os i at se alt det positive, der sker rundt om i verden - og her på vores egen skole.

- Da jeg blev født i 1953 døde 30 pct. af verdens børn, før de blev 15 år. Nu er det heldigvis kun 4 pct.

- Selv om vi fortsat lever under coronaen, er verden et fantastisk sted at leve. Så vi skal ikke gå rundt og hænge med hovedet, hverken på Katedralskolen i Roskilde eller andre steder.

- Vi har i den grad grund til at være tilfredse i Danmark, hvor der er fri adgang til sundhed og uddannelse, som I nu har kunnet bruge. Vores velfærdssamfund kommer også godt gennem coronaen, fordi vi kan dele regningen efter ydeevne og modtage efter behov.

Plads til drømme

Katedralskolens rektor opfordrede til sidst sine nye studenter til at bruge den store frihed og turde drømme om de mange muligheder, som de nu står overfor.

- Nyd liver, når du vågner om morgenen og tænk: Hvor er jeg heldig, at jeg fra lov til at opleve denne dejlige tilværelse.

- Tak for de tre fantastiske år sammen med jer.