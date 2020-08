Fodgængerfeltet, hvor en ni-årig dreng løb over for rødt, på Borgediget ved Absalonsskole.

Ni-årig dreng løb ud foran bil

En dreng på ni år slap godt fra at løbe tværs over Borgediget selv om der var rødt i for ham i fodgængerfeltet ved Absalonsskole. Løbeturen var ved at gå galt, da han blev strejfet af en bil, der var ført af en 42-årig kvinde fra Lejre.