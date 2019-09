Send til din ven. X Artiklen: Netværk er vejen til viden og vækst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Netværk er vejen til viden og vækst

Roskilde Avis - 15. september 2019 kl. 00:02 Af Kasper Bæk, bestyrelsesformand, Erhvervsforum Roskilde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- men kun hvis man som person forstår at netværke og samtidig har den tålmodighed som det at være en god netværker kræver.

Netværk er en disciplin og en kompetence som, på linje med alle kompetencer, hele tiden skal holdes ved lige og udvikles for at skabe de gode resultater.

I den sammenhæng er resultatet ikke at sammenligne med et økonomisk resultat, men det kan det blive.

Desværre oplever jeg ofte at flere tilgår det at netværke med et forkert sigte - de tænker nemlig resultater som omsætning og bundlinje og dermed begår de i min optik den helt store fejl i deres evne til at netværke.

Bringer sammen

I Erhvervsforum Roskilde har vi "Netværk" som en af vores mærkesager og det er langt fra en tilfældighed. Netværk bringer naturligt mennesker sammen - enten for "bare" at bringes sammen uden et specifikt emne eller for at mødes om et fagligt emne.

Det at bringe mennesker sammen giver muligheden for at de kan knytte relationer og relationer er netop det der i høj grad er med til at skabe værdi og bundlinje.

Bundlinje både i form af kroner og øre men også den personlige bundlinje i at udvide sit eget netværk og dermed være endnu mere interessant for andre at netværke og samarbejde med.

Ofte oplever jeg desværre deltagere i diverse netværkssammenhænge der kommer med tilgangen om at få noget forretning med hjem.

De vil gerne sælge deres ydelse eller produkt og det er gennem netop dette produkt eller ydelse de forsøger at få afleveret deres visitkort med håbet om et forretningsmøde.

Det er de selvsamme personer der opgiver deres deltagelse på den længere bane for, som det typisk udtrykkes, "så giver det jo ikke noget".

Og nej - det gør det ikke med den tilgang - det er totalt misforstået.

Den gode netværker

Den gode netværker sælger ikke andet end sig selv og sin relation, når der netværkes. Og det skal være med tilgangen - hvad kan jeg gøre for dig eller hvad kan jeg bidrage med.

Når jeg selv går til netværksmøder så er det med grundig forberedelse. Deltagerlisten er i den henseende et enormt vigtigt værktøj.

Jeg finder de personer som jeg ikke i forvejen kender.

Jeg laver lidt research via hjemmesider, sociale medier mv. for så er jeg klædt på til at møde dem. Og så finder jeg den indgangsvinkel til noget jeg kan se pågældende er optaget af og bruger det som adgangsbilletten til dialog.

Det viser interesse for modparten og ikke en tilgang der handler om hvad jeg kan få. Nej, hvad kan jeg bidrage med og det giver stort set altid resultat i et møde - enten formelt eller uformelt og nu knyttes den tættere relation der over tid giver bundlinje.

OG ja - det at netværke kræver tre essentielle parametre.

Tålmodighed, vedholdenhed og nysgerrighed.

Så vil du gerne være en dygtig netværker, så skal du forstå at det i første omgang handler om evnen til at skabe relationer og opbygge tillid - kan du det skal resultaterne også nok komme - men du skal forstå at det tager tid. Tid og lyst.

