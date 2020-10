Palle Sundstrøm vil blive savnet af mange for sin store og uegennyttige indsats hos Roskildes erhvervs- og foreningsliv.

Nekrolog over Palle Sundstrøm: Farvel til en rigtig hædersmand

Roskilde Avis - 06. oktober 2020 kl. 08:16 Af Torben Kristensen

Da revisor Palle Sundstrøm døde mandag i en alder af kun 61 år efter længere tids sygdom, var det en rigtig hædersmand, som Roskilde hermed måtte vinke farvel til.

Gennem sin altid hjælpsomme og omhyggelige indsats med at holde styr på tallene rundt om i det lokale erhvervs- og idrætsliv var han en af de ildsjæle, der har sørget for, at Roskilde blev en god by at leve i.

Hans uegennyttige indsats blev ikke altid belønnet lige pænt alle steder. Men det fortæller nok mere om Palles positive personlighed, at han bare arbejdede ihærdigt videre for sin fødeby alligevel.

Hans liv var delt mellem tal og sporten, først og fremmest håndbold, som han dyrkede aktivt i mere end 30 år. I sine yngre dage var en meget habil hopskytte og nåede på banen at møde koryfæer som Morten Stig Christensen og Erik Veje Rasmussen. I Roskilde spillede han bl.a. sammen med Henning Olsen, der er far til OL-vinder Morten Olsen fra Osted.

Lærte tal i butikken

Palle Sundstrøm fik forkærlighed for tal allerede hjemme hos faderen Erik Sundstrøm, der havde Spar-supermarkedet i Dommervænget og samtidig var formand for Roskilde Handelsstandsforening.

- Når jeg så revisoren komme i min fars forretning, tænkte jeg, at det ville jeg også lave, har han fortalt til Roskilde Avis.

Denne interesse fortsatte på Hedegårdenes Skole og bagefter, da han blev matematisk student på 'amtet' ved Domkirkepladsen.

Vigtige poster

Den flittige revisor nåede at beklæde et utal af vigtige poster i Roskildes erhvervs- og foreningsliv.

Gennem mange år var han kasserer hos den vigtige erhvervsorganisation Roskilde Handel, som han samtidig repræsenterede på posten som næstformand på Roskilde Handelsskole.

I sportens verden var han revisor for RIU, den store paraplyorganisation for alle kommunens idrætsforeninger med over 30.000 medlemmer. Desuden var han i en lang periode ansvarlig for håndboldklubbens store bod på Festivalen.

Palle Sundstrøm havde også stor social forståelse og var f.eks. revisor hos den frivillige organisation Børnenes Kontor, der i Roskilde hjælper børnefamilier med hjælp til tøj, sommerudflugter osv.

- Jeg er glad for at gå på arbejde hver dag, og så ville det jo være dumt at stoppe, forklarede han selv i et interview med avisen i anledning af sin 60 års dag.

Så længe helbredet overhovedet tillod det, arbejdede han videre i sit firma Dansk Revision, hvor han nu bliver en savnet partner.