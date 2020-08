Artiklen: Nekrolog over Inger Jakobsen: Hun slog alarm da domkirken brændte

Hun arbejdede dengang på Roskilde Tidende, hvor hun også blev den sidste redaktør frem til avisens lukning i november 1986. Siden blev hun i en årrække redaktionsleder for Dagbladet i Køge.

Tilbage i 1968 holdt redaktionen til i lokalerne oven på Flensborgs Boghandel midt på Stændertorvet, og herfra fik Inger Jakobsen pludselig øje på, at flammerne slikkede og ad Margrethe Spiret.

Den vagthavende hos brandvæsenet var så vant til den slags falske alarmer, at han først ikke ville tro på det. Han kunne ellers have stukket hovedet ud af vinduet og set, at flammerne faktisk havde fået fat i den østlige del af katedralen.