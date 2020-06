Nekrolog over Ebbe Lous: Farvel til en varm person

Selv om hans sidste år blev præget af alvorlig sygdom, var han livet igennem et meget hjerteligt og positivt menneske. Sådan vil han også stå tilbage for alle os, der kendte ham på den ene eller anden måde.

Hans forældre havde traktørstedet 'Skovlyst' ved Boserup Skov, så allerede som barn lærte Ebbe her mange mennesker at kende for forstod at begå sig.

Senere fik Ebbe med flid og fin service for kunderne på Draupvang opbygget en virksomhed, der var kendt for at give god undervognsbehandling og rustbekyttelse. Eferthånden som bilerne blev bedre beskyttet imod rust fra fabrikkerne, svandt behovet for det, og Ebbe forstod også i tide at omstille sit firma til at handle med dæk, inden han solgte det til en større kæde.