Roskilde har i mange år brugt for få penge på at vedligeholde sine skoler, og derfor bliver regningen nu ekstra stor. (Arkivfoto: Erling J.)

Nedslidte skoler er blevet dyre at reparere

Roskilde Avis - 28. december 2017 kl. 00:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I alle årene frem til 2025 bruger Roskilde 10 mio. om året til at reparere på kommunens nedslidte skoler, især modernisering af en række faglokaler.

Men en del af disse penge er nu også brugt til ny ventilation for at skabe bedre indeklima, da byrådet samtidig blev klar over, at var et meget alvorligt problem, som gik ud over børnenes indlæring.

Efter at der er lavet ventilation på tre af de skoler, hvor indeklimaet var værst, viser målinger, at grænseværdien for dårligt indeklima nu ikke længere overskrides i lange perioder.

Prioriteringen af arbejdet gennem de næste år var et af punkterne på det gamle byråds sidste møde i december.

Jette Tjørnelund (V) forklarede, at indeklimaet er meget afgørende for, hvor meget børnene kan lære.

- Undersøgelser har vist, at hvis der er dårligt indeklima, kommer eleverne i en skole et helt år bagud. Derfor må vi prøve at fremme denne proces.

Henrik Stougaard (El) ville gerne være med til at løse problemerne i Roskildes skoler så hurtigt som muligt, enten det nu skal tage 3, 5 eller 10 år.

- Men indeklimaet er jo ikke det eneste, der bestemmer kvaliteten af børnenes indlæring. Arbejdsmiljøet, der afgør både elevernes og lærernes fysiske - og psykiske velbefindende - spiller skam også en stor rolle, forklarede han med en henvisning til den dårlige behandling, som lærerne var udsat for under lockout'en tilbage i 2013.

Dyre forsømmelser

Claus Larsen (S), der nu skifter fra at være formand for Skole- og Børneudvalget til at stå i spidsen for Kultur- og Idrætsudvalget, ville gerne være med til at diskutere om genopretningen af skolebygningerne kan gå hurtigere.

- Hvis Venstre vil være med til at finde disse penge i de næste års budgetter, er det en god idé, sagde han til Jette Tjørnelund.

Karsten Lorentzen (DF) forklarede at skolerenovering og ikke mindst forbedret indeklima var en meget vigtig sag:

- Vi sørgede for at få det opprioriteret i byrådet, og derfor vil vi også gerne være med til, at det bliver hurtigere gennemført.

Lars Lindskov (K) fremhævede, at skolernes dårlige tilstand skyldes mange års forsømmelser, hvor man hellere ville bruge pengene på drift fremfor at sørge for et ordentlig anlægsbudget, så der også var råd til at vedligeholde kommunens bygninger, veje osv.

- Hvis kommunen havde gjort noget ved problemerne i tide, var vi ikke havnet i denne vanskelige situation, forklarede han.