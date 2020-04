Se billedserie Hvad udad tabes skal indad vindes. Verden omkring Danmark er lukket land, men til gengæld bruger vi naturen lige uden for døren som aldrig før.

Naturen holder aldrig lukket

Friluftsbutikkerne overlever på forår og solskin

Roskilde Avis - 19. april 2020 kl. 07:10 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen skinner fra en blå forårshimmel over Coronaland, og lukker man øjnene i en solbeskinnet krog et sted ude i den danske natur, forledes man nærmest til at tro, at sommeren er kommet.

Foråret har været mildt stemt under hele coronakrisen, og vejrudsigten melder om fuld sol over Roskilde og op til 16 grader så langt meteorologerne kan spå.

Vejret med Spejder Sport Måske netop derfor holder friluftsbutikkerne i Roskilde gryden i kog i denne tid. De havde hellere været krisen foruden, men vejret og tiden til rådighed har trukket flere ud i naturen – og dermed nye kunder ind i de butikker, der leverer grej til friluftslivet.

- Det er ikke gyldne tider, men påskevejret har været med os, og det holder butikkerne i live. Du kan bare tage ud til Boserup- og Bidstrupskovene, hvor p-pladserne er fyldt fra morgen til aften, siger butikschef i Spejder Sport i Skomagergade, Lennart Lykam.

Verden uden for døren 15 ud af 20 af Spejder Sports filialer har holdt åben under coronakrisen, herunder afdelingen i Skomagergade, der kører med nedsat bemanding men stort set normale åbningstider. Nye kunder har fundet vej til butikken, og særligt vandrefodtøj og campinggrej har fundet vej over disken.

- Normalt sælger vi primært til spejdere og rejsende, der skal ud i verden. Men der er flere, der har fået øjnene op for ture ud i det blå i naturen omkring os, vurderer Lennart Lykam.

Hedeland er blot en del af den smukke natur, der venter lige uden for døren.



Danskere vil ud i naturen Eventyrsport har holdt lukket i sine 12 filialer siden pressemødet 17. marts, og det gælder således også butikken i Algade. Til gengæld har virksomheden godt gang i webshoppen.

- Vi kan se at flere end normalt har handlet online, og det er da positivt, men det kan ikke kompensere for de lukkede butikker. På den lange bane er vi egentligt optimistiske - Eventyrsport har en stærk webshop og gode butikker, og samtidig så tror vi, at danskerne fortsat vil ud og nyde naturen, nu bare endnu mere her i Danmark, siger direktør Lars S. Sørensen.

På baggrund af åbningen af skolerne vil Eventyrsport åbne igen i starten af uge 17.

Skindet på næsen Hos Snow Fun på Industrivej kører indehaver Jan Krøyer med halveret styrke på personalesiden. Fire mand er sendt hjem og seks timelønnede er stoppet. Landets største specialforretning inden for ski, løb, cykel og triathlon har halveret sin omsætning under coronakrisen, men virksomheden holder skruen i vandet med online-rådgivning, udbringning af reparerede cykler og en række andre tiltag.

- Vi sælger generelt bare mindre af det hele, men vi holder skindet på næsen. Der er godt gang i løbeskoene og cyklerne - både på webshoppen og i butikken lige nu, siger Jan Krøyer, som ser frem til en normalisering efter 10. maj.