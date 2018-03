Se billedserie Foto: Af Anette Gundlach

Send til din ven. X Artiklen: Nationalpark Skjoldungernes land klar til hele verden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nationalpark Skjoldungernes land klar til hele verden

Roskilde Avis - 30. marts 2018 kl. 00:26 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nationalparkchef Anders Bülow var imponeret over, hvor mange der mødte frem på Gershøj Kro, da han indbød til informationsmøde om nationalparkens formidler- og guidekorps på Gershøj Kro.

Læs også: Kendt restaurant udvider til fortidens storhed

Frem mødte omkring 60 naturelskere, fortællere, historikere, lærere og aktive vandrere fra både Lejre, Roskilde og Frederikssund Kommuner. Mennesker, der alle brænder for at vise og fortælle om det smukke landskab, som sjællands eneste nationalpark kan byde på.

Anders Bülow forklarede, at formålet med mødet var at samle et guidekorps, der kan vise den mangfoldighed, som nationalparken kan byde på til de mange både danske og udenlandske gæster, man regner med vil komme på besøg i den smukke natur.

Mange turister

- Ordet nationalpark er et kendt begreb, der tiltrækker mange, også selvom det er et helt nyt fænomen i Danmark, sagde Anders Bülow.

Han konkluderede, at det var vigtigt at tage godt mod de besøgende og lede dem de rigtige steder hen.

- Flere mennesker skal ud i vores område, men vi skal samtidig sørge for, at de forstyrrer så lidt som muligt.

Anders Bülow forklarede, at det handler om at sørge for forskellige aktiviteter, lave ruter i rette længder og sørge for en god infrastruktur så folk kan komme rundt.

- Folk vil helst ikke gå frem og tilbage, men rundt så de ser forskellige ting.

Indtil videre er det planlagt, at Nationalparken skal have 24 formidlingssteder, der alle skal vise hen til hinanden og andre seværdige steder i Skjoldungelandet.

- Vi skal ikke bygge et nyt formidlingssted, men i stedet sørge for, at gæsterne finder rundt til de andre steder, der er fordelt rundt omkring i landet.

- Nationalparken skal udvikle sig til et fællesskab og en stolthed, hvor der bliver bedre at bo, og som vi passer på og viser frem, sluttede Anders Bülow.

Smukkeste sted

Skjoldungestien er netop blevet udvalgt som et af de 50 unikke steder i den danske natur, som rummer et særligt oplevelseselement.

Det er Realdania, der i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og VisitDenmark har lavet smutturen.dk.

Skjoldungestien kan man finde i Roskilde og Lejre Kommune. Se linket til smutturen på Roskilde Avis Facebookside.