Natalia er hjemløs i Roskilde

Roskilde Avis - 05. september 2020

70 personer levede sidste år som hjemløse i Roskilde. Det fremgår af en optælling foretaget af Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

På den baggrund undrer det leder af Kafé Klaus og formand for Udsatterådet, Gitte Dueholm, at der ikke er bedre tilbud til Roskildes hjemløse.

- Det er da tankevækkende, at vi ikke har herberg til hjemløse i Roskilde. Jeg har 5-6 stykker gående permanent på Kafé Klaus, som er hjemløse, og næppe er med i den optælling. Vi har de såkaldt skæve boliger ved Søndre Ringvej, men det er typisk borgere fra psykiatrien og ikke nødvendigvis hjemløse, som bor i dem. Vi bliver nødt til at have et mere varieret tilbud, siger Gitte Dueholm.

Camping i Roskilde En af Roskildes hjemløse er 30-årige Natalia Magdalena Veganka Czarnowska. Hun har polske rødder, men er opvokset i København, og har siden både gået i skole og haft malerværksted i Roskilde. Hun har før været hjemløs i nogle år, og har efter en skilsmisse nu atter levet et år på gaden.

Nogle nætter er Natalia lykkedes med at sove hos venner og bekendte, andre nætter har hun måttet sove i telt eller under åben himmel. For tiden har hun sammen med sin lettiske kæreste fået adgang til en campingvogn, hvor de har fundet ly de sidste par uger.

- Det startede med, at vi bare sov i den uden at få lov. Så opdagede ejeren os, og nu har han faktisk foræret os campingvognen, hvis vi kan flytte den et andet sted hen. Så det leder vi efter i øjeblikket, fortæller Natalia, som klarer den daglige hygiejne i Himmelsøen.

Hovedet mod Loftet Hendes første periode som hjemløs var en direkte konsekvens af kontanthjælpsloftet, der blev indført i oktober 2016. Natalia sad i en relativt dyr lejelejlighed, og fik det såkaldte §34-tillæg, der er en særlig støtte til høje boligudgifter som følge af en social begivenhed.

- Da kontanthjælpsloftet kom, mistede jeg den støtte, jeg fik til at betale den høje husleje, og så røg jeg på gaden, fortsætter hun.

Kæresten mødte hun, mens de begge var hjemløse. Han havde tidligere haft arbejde inklusiv kost og logi, men da han blev sagt op, røg boligen samme vej.

- Mange hjemløse fra udlandet får typisk noget dårligt arbejde, som inkluderer et sted at sove - så når du mister dit arbejde, mister du også din bolig, og så står du på gaden, fortæller Natalie, der selv er på kontanthjælp og har en række diagnoser med sig, herunder slidgigt og PTSD.

Dyrt at være fattig Således bruger hun mange penge hver måned alene på antipsykotisk medicin, men hun oplever også, at det i det hele taget bare er dyrt at leve som hjemløs.

- Hvis du er tørstig, må du købe vand. Du har hverken køleskab eller køkken, så du kan ikke købe ind og tilberede mad. Og dine ting, som fx en mobil, går i stykker eller forsvinder, når du sover på herberg. Det her er min fjerde mobil i år, så jeg har lånt penge, og inkasso er efter mig, fortæller hun.

Pres mod provinsen Natalia forudser, at hun og kæresten vil få selskab af flere hjemløse i årene fremover. Dels bliver også mange unge hjemløse som følge af høje boligpriser, dels er der et større pres ud af hovedstaden, hvor skruen strammes over for byens hjemløse.

- Der er så mange hjemløse i København, og folk mister empatien. Der er øget kamp om flaskerne, og du får bøder for at sove på gaden. Samtidig gør det såkaldte 'dark design', som gør det umuligt at sove på byens bænke, livet svært for de hjemløse. Den udvikling er ikke kommet til Roskilde og andre provinsbyer endnu, siger Natalia, som også forudser en streng vinter for alle hjemløse.

- Den bliver ekstra hård i år på grund af coronakrisen, for så er der endnu færre, der vil have nogen sovende på sofaen, vurderer hun.

Hjemløse kort Ifølge Vives kortlægning af hjemløshed i 2019 lever 6.400 som hjemløse i Danmark

Heraf lever 70 som hjemløse i Roskilde svarende til 8 per 10.000 indbyggere

Samme rapport registrerer færre unge, men flere ældre hjemløse på landsplan

