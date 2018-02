Narkofund på Lindegården

Sent lørdag eftermiddag gav en af politiets narkohunde tegn på at den havde fundet hash, mens den var i aktion I Lindegården på Boserupvej. 24 gram blev der fundet, og en 56-årig mand fra Roskilde blev sigtet for at være hashsælger. Den sigtede er kendt af politiet for tidligere tilfælde af hashhandel.