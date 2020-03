Narkobilist ramte parkeret bil

Lige efter midnat til tirsdag fik politiet en melding om, at en bil var kørt ind i en parkeret bil på Vindingevej. Anmelderen havde set at bilisten var stukket af fra stedet til fods.

Politifolkene, der kom til stedet, fik af et vidne på stedet besked om i hvilken retning, bilisten var løbet. Med hjælp fra en hundepatrulje blev bilisten fundet i et shelter, hvor han gemte sig.

Der var tale om en 27-årig mand fra Roskilde. Han havde ud over bilnøglen til den forulykkede bil også nogle små poser med cirka to gram kokain. Da han virkede narkopåvirket blev han kørt til skadestuen med et dobbelt formål. Først et tjek om han var kommet til skade ved sammenstødet og så en blodprøve til et tjek, om han var narkopåvirket. Han var ikke kommet til skade. Politiet har endnu ikke fået resultatet af blodprøven.