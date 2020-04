Når naturen kalder

Hun er tilbage i hjembyen efter et eksperiment med at bo på Nørrebro i København, hvor hun i februar og marts lejede sig ind i en lille lejlighed uden bad i Jægersborggade. - Det var en leg, og noget jeg var nødt til at afprøve. Og jeg fandt jo ud af, at jeg kendte halvdelen af gaden. Jeg så opera, vinterjazz, afrikansk musik, spiste i folkekøkken og alt muligt andet. Det var virkelig spændende, og jeg var ude at opleve det hele. Men jeg skal ikke bo i København, konstaterer Marie Bertelsen. Hun nyder at være tilbage i Roskilde, og med hele måneden fri prøver hun at slippe arbejdet og komme ned i gear. - Jeg har generelt svært ved at adskille arbejde og fritid. Men jeg er glad for, at jeg ikke skal sidde ved en computer og arbejde hjemmefra. Jeg skal være i direkte kontakt med folk, siger kulturkoordinatoren, der håber at genoptage sit arbejde i Byens hus efter 11. maj.

- Jeg sidder og kigger på nogle dunhammere, som afgiver pollen, der blæser afsted i vinden, siger Marie Bertelsen. Kulturkoordinatoren i Roskilde Kommune har fri hele april måned, og skulle egentlig have været på Bornholm for at arbejde med kobbertryk. Nu tilbringer hun i stedet tiden i et lånt kolonihavehus i Roskilde. Denne onsdag morgen er hun ude på sin daglige morgentur. Nogle gange går hun i tre kvarter – andre gange i flere timer. - Det er fantastisk at være ude i naturen, og den er unik i Roskilde, fortsætter Marie Bertelsen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her