Se billedserie Starten så våd ud, men solen og lyset kom frem, da udsattemessen skulle starte på Stændertorvet.

Når lyset bryder frem - Politisk rygvind til udsatte

Lyset brød frem, og solen skinnede i et par timer, imens Roskildes udsattemesse blev afviklet lørdag formiddag på Stændertorvet.

Regnen havde eller silet ned hele morgenen mens arrangørerne stillede telt op og gjorde klar, og det er nok typisk for den politiske rygvind, som Roskildes udsatte kan opleve ved sådan en lejlighed.

Næsten alle de politiske partier var i hvert fald mødt frem med en række repræsentanter:

Formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget Bent Jørgensen (V), formanden for Plan og Teknikudvalget Jens Børsting (S), Merete Dea Larsen (DF), Susanne Lysholm (El.), Pierre Kary (K) og Bettina Bahrs (LA)

Fra Sjællands Regionsråd kom Anna Bondo (El.) og Jorun Bech (S).

Men ellers var arrangementet naturligvis præget af folk fra de mere end 28 organisationer, der stod bag udsatte-messen.

Med til at prioritere

Henning Bendtsen forklarede på vegne af arrangørerne, at meningen med denne udsattemesse først og fremmest er at give nogle af de svageste grupper en stemme og et ansigt, så de også bliver hørt, og der gøres noget ved deres problemer.

I sin tale forklarede Bent Jørgensen, at man ikke skal være mange for at genbruge citater fra andre partiers politikere, hvis de er rigtige.

Derfor gentog han den gamle socialdemokratiske socialminister Steincke, der ved den store socialreform i 1933 sagde, at 'et samfund kendes på, hvordan det behandler sine svageste'.

- Jeg er glad for, at vi har fået et Udsatteråd her i Roskilde, og fra byrådet skal vi lytte til jeres ønsker. I skal være med til at prioritere indsatsen på dette område, så vi kan gøre noget af det, der gavner mest.

- Nu skal vi diskutere med jer i udsatterådet, så I er med til at bestemme, forklarede Bent Jørgensen.

Blandt de øvrige talere var også formanden for Roskildes Udsatteråd Gitte

Mad og drikke

I det stort anlagte arrangement, der heldigvis tiltrak flere deltagere i tørvejret, var også opstillet en række boder rundt om, bl.a. i gården bag det gamle rådhus og inde i Byens Hus.

Her kunne man også få stillet både tørst og sult, bl.a. i et populært suppekøkken.

