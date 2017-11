Mystiske alarmtjekkere

Onsdag eftermiddag fik en 90-årig kvinde på Kornvej besøg af to mænd, der hævdede og insisterede på at tjekke hendes brandalarmer. Kvinden fortalte dem, at de i forvejen blev tjekket regelmæssigt. Det lykkedes de to at komme indenfor. Selv om der ikke forsvandt noget fra hendes bolig, mente hun, at det var et lidt for mystisk besøg, hvad der fik hende til at anmelde sagen til politiet.