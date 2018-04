Mylder: Sommervejr trak tusindvis til torsdagstræf

Det var tydeligt, at folk længtes efter at komme ud og tage hul på de lune aftener og nætter, der giver kolorit i hverdagen.

Flere havde valgt at sætte prikken over i'et ved at tage grillgrejet med, mens andre benyttede muligheden for at stille sulten i spisestederne på en af Roskildes mest velbesøgte steder.