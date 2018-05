Musikken vækker minder: Plejehjemmet livede op

Blandt beboerne på Himmelev Gl. Præstegård kan det knibe lidt med hukommelsen, men da plejehjemmet vandt et musikalsk besøg, var det tydeligt, at tonerne vakte gode minder.

- For os er det specielt at spille for ældre på plejehjem. Nogle er jo meget demente og starter med bare at sidde passivt hen, men når vi så begynder at spille den musik, de kender, så sker der noget.