Musicons isdronning

Det er Thea Hertz og hendes mand, Rune Julius, der har kastet sig ud i projektet med at åbne den lille café, der profilerer sig som isbar med is fra en producent i Midtjylland.

- Vi hjælper hinanden herude, så jeg ser os ikke som konkurrenter, men at vi supplerer hinanden, siger Thea Hertz, der har en fortid i tøjbranchen, og nu for første gang kaster sig ud i tilværelsen som selvstændig.

Men kun gradvist vokser bydelen frem mod sin fulde etablering, og det gør bare Musicon ekstra attraktiv for Thea Hertz at være en del af.

- Vi er glade for at være her nu i den spæde start, hvor alt begynder at gro herude. Og vi kan allerede nu fornemme, hvor mange der er begyndt at kende til Musicon, siger bydelens nye isdronning.