Museumsformand:Vi har fået en perle

Se billedserie Museumsforeningens formand, advokat C. C. Hansen, har også været formand for professionel dansk motorsport, og som dreng kom han meget på Roskilde Ring, hvor de store stjerner kørte. (Arkivfoto: Erling J.)

Roskilde Avis - 08. november 2019 kl. 00:15 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har fået en perle i det store Roskilde Museum, der også dækker Lejre og Frederikssund. Nu er det et af landets bedste regionale museer, der kan tiltrække dygtige nye ledere hele tiden.

Formanden for Roskilde Museumsforening, advokat C. C. Hansen, er stolt over det lokale museum, der på lørdag den 9. november fejrer 90 år med et stort arrangement det meste af dagen.

Hans egen interesse for museet er ligeledes opbygget gennem mange år.

- I 2002, mens jeg var formand for Dansk Automobil Sports Union, skulle vi lave en udstilling om Roskilde Ring på museet. Så mødte jeg flere af de gode folk og kom ind i bestyrelsen, frem til jeg for fire år siden afløste Ole Røtzler Møller som formand.

Bil på museum

Carl Christian, som hans fulde fornavn lyder, er ikke i tvivl om, at Roskilde Ring er baggrunden for, at byen fortsat dominerer i dansk motorsport.

- Vi har både Jan og Kevin Magnussen, men også Dennis Lind og andre unge folk på vej frem. Det går tilbage til den tradition, der blev skabt dengang, da vi havde en bane med Formel 1-løb.

CC, som han også kaldes for nemheds skyld, er fortsat formand for den lokale Automobil Sports Klub Hedeland, der er landets største og har tæt samarbejde med Roskilde Museum.

- Vi har netop 'arvet' en gammel Alfa Dana Formel 3 fra 1958, som ejeren havde sat fuldstændig i stand. Derfor skal den nu stå fast på det lokale museum i motorsportsbyen.

Fulgtes med 'Tomaten'

- Egentlig har jeg altid været interesseret i historie. Da jeg gik på Katedralskolen skulle vi tit hen på museet for at se på samlingen af potteskår, flinteøkser, spyd og hvad de nu havde, fortæller C. C. Hansen.

- Vi fulgtes gladeligt med vores lærer, der blev kaldt for 'Tomaten', for så skulle vi ikke terpe kongerækken så længe.

- Dengang tænkte jeg på at læse Historie og Engelsk, men det blev altså jura i stedet, beretter han.

Blæste på smålig kritik

- Når jeg nu tænker på museet dengang og til nu, er der jo sket en hel utrolig udvikling, fortsætter den stolte formand for museumsforeningen.

- Vi kan takke den mangeårige leder Frank Birkebæk for at have skabt dette fantastiske resultat. Men han blev samtidig fint støttet af Roskildes skiftende borgmestre, der også har haft forståelse for betydningen af et godt museum.

- Jeg har fulgt med i arbejdet gennem de mange år. Det kunne alene lade sig gøre, fordi Birkebæk havde sine idéer og heller ikke lod sig bremse af smålig kritik i hjørnerne. Nu kan vi takke ham for det, konkluderer C. C. Hansen før den runde dag.

Program

Lørdag den 9. november fejrer Roskilde Museum 90 år og holder fest med et meget omfattende program fra klokken 11 til 17.00.

Om formiddagen er der en række aktiviteter, som også vil være spændende for børnene med skattejagt, quizz og leg. Man kan ligeledes efterlade en besked i museets gæstebog eller lave et fødselsdagskort.

Blandt eftermiddagens højdepunkter er der grund til at fremhæve:

13.00 i stueetagen er der taler af den nuværende direktør, Morten Thomsen Højsgaard, Roskildes borgmester Tomas Breddam, der er formand for bestyrelsen samt Museumsforeningens formand Carl Christian Hansen.

14.00 beretter den mangeårige direktør Frank Birkebæk, der har skabt det store og moderne ROMU, om denne historie og dens mange fortællinger.

14.00; 15:00 & 16:00, i Middelalder-afdelingen på 1. sal fortæller museumsinspektør og arkæolog Julie Nielsen sygdommene i Roskildes storhedstid.

14.00 & 16.15, i afdelingen om nyere tid på 2. sal, fortæller overinspektør for denne samling Mette Høj, historien om de spanske soldater i Roskilde under Napoleons-krigene.

14.30; 15:30 & 16:30 beretter arkæolog Nadja Mortensen ved montren om 'Dødens lerkar' om udgravningerne af gravpladser fra romersk jernalder ved Vindinge, hvor datidens overklasse holdt til.

14.30; 15:30 & 16:30 fortæller museumsinspektør & arkæolog Jesper Langkilde ved montren om håndværk i Middelalderen om datidens udbredte overtro med religion og magi.

14.45; 15:45 & 16:45 forklarer overinspektør for arkæologi, Ole Kastholm om en særligt udfordrende dobbeltgrav fra Vikingetiden. Her lå en kvinde med lanse og en hængt mand.

15.00 overinspektør for samlinger Mette Høj fortæller på 2. sal i afdelingen for nyere tid om Roskilde Ring 'Fra grusgrav til Formel 1' om landets førende motorsportsbane, der skabte international opmærksomhed og fik blivende betydning for Roskilde-området.

15.30 & 16:45 museumsinspektør Mia Jensen fortæller på 2. sal om 'Ragnarock' og Festivalen, der har fået så stor betydning for byen. På rockmuseet i Muscion er der netop åbnet en stor udstilling om Gasolin. Samt ikke mindst det store arbejde der ligger bag.