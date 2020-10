Se billedserie Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Museet for Samtidskunst byder på artist talk: Hør Samara Sallam om sorg, traumer og politisk identitet

Roskilde Avis - 05. oktober 2020 kl. 11:00 Kontakt redaktionen

Samara Sallam, der er udstillingsaktuel på Museet for Samtidskunst, og Ida Hillerup mødet til en samtale om sorg, traumer, fremtid og identitet på museet onsdag 7. oktober klokken 17.

Samtalen tager afsæt i udstillingen This Is Why We Cried på Museet for Samtidskunst, der er et personligt postkort fra Sallam til fremtidens robotter. I udstillingen behandler hun emnerne, som er nærværende i Sallams liv som statsløs, syrisk flygtning og palæstinenser.

Fakta Artist talken forgår på Museet for Samtidskunst onsdag 7. oktober klokken 17.

Det er gratis at deltage.

Museet for Samtidskunst ligger på Stændertorvet 3D i Roskilde, det er i Det kongelige (gule) Palæ. Ida Hillerup er Ph.D. i Gender Studies med forskning, der undersøger fænomenet sorg gennem en nutidig sammenhæng. Blandt andet hvordan sorg forandrer vores oplevelse af verden.

Museet sørger for, at det er nemt at holde afstand til hinanden i museumsrummene, og at der er håndsprit. Så alle kan føle sig sikre ved at deltage i arrangementet.

Man kan læse mere om udstillingen This Is Why We Cried her.