Murillo ny fuglekonge

Den gamle hånderværker, der har haft værksted ved havnen, fik den ærefulde titel hos Fugleskydnings Selskabet for Roskilde og Omegn efter dagens skydning i haven på Restuarant Håndværkeren i Hersegade. Her var deltagertallet i år holdt nede på 80 deltagere af hensyn til faren for corona-smitte.