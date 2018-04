Erhvervsforums arbejdende bestyrelsesformand Marie Louise Munter (th.) sammen med turistchefen Mette Holmgren.

Munter med suveræn styring i Erhvervsforum

Roskilde Avis - 19. april 2018 kl. 09:15 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Erhvervsforum i Roskilde Marie Louise Munter demonstrerede en suveræn evne til både at styre en organisation og afvikle et møde, da organisationen onsdag afviklede sin generalforsamling.

Et stort flertal blandt de godt 60 deltagere i Guldaldersalen på Prindsen var bagefter overbevist om, at den arbejdende bestyrelsesformand på deltid vil blive en skrap ny direktør, hvis hun får jobbet som resultat af den nuværende ansættelses-procedure.

Marie Louise Munter måtte som bestyrelsesformand springe til og overtage den daglige ledelse, da den tidligere direktør Jens Müller sidste sommer fik nyt arbejde som turistchef i Vestsjælland.

I sin beretning kunne hun nu fremlægge gode resultater. Først og fremmest har Erhvervsforum - efter nogle politiske forviklinger - nu genvundet kontrakten med at udføre erhvervs- og turistfremme for kommunen frem til udgangen af 2022. Det giver både arbejdsro og et sikkert økonomisk grundlag for alle medarbejderne i den næste periode.

Tre aktiviteter.

I virkeligheden tager Erhvervsforum, der er en forening med ca. 500 firmaer i Roskilde som medlemmer, sig af tre vidt forskellige opgaver.

Selve foreningen arrangerer først og fremmest en lang række netværks-møder rundt om i forskellige virksomheder, hvor medlemmerne kan knytte skabe mange nyttige kontakter for deres daglige indsats ved at tale med andre.

I det forløbne år har der været 32 forskellige arrangementer med et samlet deltagertal på 1537.

Dernæst har Erhvervsforum som operatør altså for en aftalt betaling udført to opgaver for kommunen med erhvervs- og turistfremme. Marie Louise Munter mente i sin beretning, at der var gode muligheder for at udvikle dette arbejde, bl.a. fordi kommunen nu har bevilget en million kr. mere om året til opgaven i den nye kontrakt.

Ikke mindst på Turistområdet er den nye chef for VisitRoskilde Mette Holmgren i gang med en række nye initiativer, der skal udnytte de store muligheder på dette område.

Resultaterne er allerede begyndt at vise sig i form af mange flere overnatninger i Roskilde-området og et stigende antal besøgende på byens store attraktioner.

I beretningen fremhævede formand Munter, at det i høj grad foregår i samarbejde med den forening, der repræsenterer aktørerne på turistområdet.

Sidste år havde Roskilde en turist-indtægt på 1,5 mia. kroner, og det beløb kan forøges betydeligt.

RO-kost og julemarked

Blandt de vigtige aktiviteter fremhævede Munter det årlige initiativ med RO-kost, hvor Roskildes restauranter i ugen før efterårsferien inviterer på et måltid med gode regionale råvarer for en meget rimelig pris. Gennem de fire år, hvor det har eksisteret, har mere end 7.500 udnyttet dette tilbud.

En anden hovedaktivitet har været julemarkedet, der i 2017 blev større og bedre end nogensinde med 20 forskellige boder på Stændertorvet.

- Men vi kunne have lejet dobbelt så mange ud, hvilket viser de store muligheder for her at skabe noget, der virkelig bliver en attraktion. Samtidig er det vigtigt, at Roskilde fastholder kvaliteten i sit julemarked, så det består af lokale kvalitets-produkter - fremfor billige plastikdimser, som man kan få alle mulige andre steder, fremhævede Munter.

Nye i bestyrelsen

Ved valget til bestyrelsen skulle forsamling finde tre nye, idet kun Marie Louise Munter genopstillede blandt de fire, der var på valg.

De tre nye medlemmer blev landmåler Mette Glitzke, Peter Schwalbe fra Erhvervsakademi Sjælland og advokat Rune Tarnø.

Som suppleanter valgtes Lars Sloth fra Gimle. Skoda-forhandler Jacob Bøg og ejeren af container- og entreprenørfirmat CP Julie Bruun.

Bankdirektør Kasper Bæk fra Spar Nord i Roskilde, der er formand for det udvalg, som skal finde en ny direktør til Erhvervsforum, fortalte om, hvor langt de var kommet i arbejdet med at finde den bedst egnede blandt de mere end 30 ansøgere til jobbet.

Med hjælp af et rekrutteringsbureau er feltet nu indsnævret, og de udvalgt kandidater skal nu til et nyt interview. Kasper Bæk regner med, at Erhvervsforums nye direktør er fundet senest i løbet af maj.

Flere job i Roskilde

Til sidst holdt formanden for Roskildes Erhvervsudvalg, byrådsmedlem Lars Lindskov (K), et indlæg, der skulle have været meget kort, men hurtigt blev lidt længere.

Hans hovedkonklusion var, at erhvervsudviklingen i Roskilde faktisk går bedre, end bestemte kritikere vil gøre det til.

Således blev der i sidste valgperiode 2014-2018 skabt omkring 2.000 nye private job i Roskilde, hvor den samlede beskæftigelse nu er på 41.000 arbejdende.

- Men selvfølgelig kan det blive bedre, bl.a. gennem et godt samarbejde mellem Erhvervsforum og kommunens erhvervsudvalg, føjede Lars Lindskov til.