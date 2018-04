Motorcykler og stjernekrig

Motorcyklerne kom medlemmerne af 'Riders With Heart', der har som opgave at give børn en god oplevelse, som varer ud over besøget. Børnene fik lov til at sidde på maskinerne og få en køretur, som bag eller sidevognspassager. I tilgift fik børnene hver en T-shirt og et foto af dem selv på en af de mange motorcykler.

Star Wars figurerne var udklædte medlemmer i foreningen 'Troopers for Charity'. De mødte op i livagtige kostumer så der var mulighed for at mødes med Darth Vader og et udvalg af de forskellige former for soldater, der er med i filmene. Liljeborgs unge beboere fik endnu en gang mulighed for at få taget billeder ud over det sædvanlige og der var gaver til dem i form af læsestof og fodboldbilletter.