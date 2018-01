Unge, der er sigtet for at snyde andre unge sårbare mennesker, får fortsat frit rundt i Roskilde. Foto: Arkiv

Mor til offer for charmør-bedragere: Jeg bliver så gal når jeg ser dem gå frit rundt

Roskilde Avis - 16. januar 2018 kl. 19:42 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Charlotte ser jævnligt nogle af de unge, der er sigtet for at snyde andre unge sårbare mennesker i Roskilde. En af dem, der blev snydt var hendes eget store barn, der på den måde mistede mere end 100.000 kroner.

Sagen er meldt til politiet, og efter hendes udsagn så godt som færdigbehandlet.

Charlotte var en af de første, der stod frem i Roskilde Avis.

Hun ville advare de svage unge og deres forældre om, at en gruppe udnyttede de svages naivitet og tro på andre mennesker.

Sagen er dog langt fra slut for hende og hendes familie. Hun ser nemlig regelmæssigt de mistænkte bedragere gå frit omkring i hendes område.

- Jeg bliver så gal over, at de stadig går fri. Jeg kan næsten ikke styre det, når jeg ser dem køre rundt i deres store biler, siger Charlotte med tårer i øjnene.

Holdt foran opgang

Forleden så hun endda en af de mistænkte holde udenfor en opgang, hvor hun ved, der bor sårbare personer.

- Jeg kritiserer ikke politiet, jeg ved, at de knokler for at opklare de mange sager.

- Alligevel er det frustrerende at vide, at bedragerne bare går omkring og kan fortsætte med at snyde folk, sådan som de er mistænkt for at have gjort i flere år.

Charlotte fortæller, at bedrageriet har ændret den før så harmoniske families hverdag, og det har ændret hende selv og hendes tilgang til livet.

Vrede og sorg

Da hun første gang blev interviewet af Roskilde Avis, var hun en glad og storsmilende kvinde.

Da hun denne gang kommer forbi, er hun trist og brister flere gange i gråd, når hun fortæller om, hvad bedrageriet betyder for hende, og hvad det gør ved hende, at de tilsyneladende går usårlige rundt i Roskilde.

Hendes store barn har heldigvis ikke lidt skade, men er blevet begrænset i udfoldelsesmulighederne, fortæller hun.

Det er ikke længere en mulighed at være alene ude i Roskilde om natten, fordi bedragerne stadig er på fri fod.

Derfor kører forældrene i pendulfart for at hente og bringe.

- Jeg har samtidig fået en sorg over at vide, at mit barn ikke kan klare sig så godt i livet, som jeg gik og troede. Det får mig til at tænke på, hvordan det hele skal gå i fremtiden, siger Charlotte.

Lettelse

Charlotte er glad for, at hun i sin tid stod frem i Roskilde Avis, og på den måde var medvirkende til at endnu flere, der også var blevet bedraget, stod frem.

Hun er overrasket over, at bedragerierne går så langt tilbage, og at så mange åbenbart er blevet snydt.

- Det lettede på en måde, at jeg i det mindste ved, at det ikke kun var mit barn, der blev snydt. Det var bare et tilfælde ud af en lang række bedragerier.

Charlotte har efterfølgende ringet til diverse foreninger med handicappede for at advare dem om snyderne, og hun advarer både ældre og sårbare, når hun ser dem gå alene rundt i Roskilde.

Charlottes barn er en ud af flere, der er blevet bedraget, og som Roskilde Avis har skrevet om.

Charlotte er et opdigtet navn. Redaktionen kender hendes rigtige identitet.

