Monopol holder døren på klem - Har fortsat konfirmandtøj klar

- Vi er i forretningen alligevel for at ekspedere ordrer i vores web-butik, så hvis der kommer nogle ind og vil købet noget, er vi selvfølgelig parat til det, siger ejeren Henrik Settrup.

- Nu er konfirmationerne, der normalt er et meget stort område for os, blevet udsat ind til videre. Men vi er fortsat klar til at hjælpe, når corona-epidemien er overstået, og det bliver tid til at holde fest.