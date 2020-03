Mogens kommer stadig efter 60 år med vinhandelen

Som den opmærksomme læser har opdaget, er det dermed 60 år siden denne onsdag 1. april, at vinhandleren, importøren og livsnyderen Mogens Kaagaard gik i lære i Den Franske Vinhandel.

Der har været afbræk undervejs, bl.a. da han som 22-årig sprang ud med hyrevognsfirmaet RoskildeBilen, og havde fire hyrevogne kørende for sig. Efter ti år bag rattet vendte han dog atter tilbage til vinhandlen.

Nødvendig vin

Mogens Kaagaard købte Den Franske Vinhandel i Skomagergade i 1999, efter at have været både lærling, kommis og førstemand i forretningen. I 2011 overlod han butikken sønnen Ulrik Kaagaard, men den pensionerede vinhandler kommer fortsat i den over 150 år gamle butik 2-3 gange om ugen.