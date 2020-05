Direktør Jørgen Sloth og Roskilde Handelsskole prøver at gøre det så interessant for de elever, der allerede har fuldført deres studentereksamen, men som alligevel har fået besked på, at der er mødepligt.

Mødepligt på Handelsskole: Tom trussel efter eksamen

Roskilde Avis - 18. maj 2020 kl. 01:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det er en tom trussel uden konsekvenser, opretholder Roskilde Handelsskole sin mødepligt for de nye studenter, der allerede har bestået eksamen, efter at årskaraktererne er blevet gældende.

Direktør Jørgen Sloth fortæller, at man har fået besked fra staten om, at de nye studenter skal fortsætte i endnu to uger, efter at de reelt har afsluttet deres uddannelse.

- Vi har mødepligt, og der skal føres protokol, så det gennemfører vi naturligvis.

- Men det får jo ingen konsekvenser, som det ellers normalt er tilfældet. Derfor prøver vi at gøre denne periode så interessant og tiltrækkende som muligt for at få dem til at møde frem, forklarer han.

Handelsskolen vil bl.a. instruere de nye studenter om de videregående uddannelser, som de kan søge ind på. Samt lære dem at skrive ansøgninger med et godt cv., hvis de skal ud for at søge et job.