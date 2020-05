Se billedserie ?Min fars krig? er en drama-dokumentar på DR1. Første afsnit løb over skærmen mandag 25. maj, og de følgende afsnit kommer mandagene 1. og 8. juni kl. 20. Serien kan naturligvis også streames på dr.dk (Foto: DR)

Modstandskamp fra dukkevognen

Roskilde-debutants erindringer fra besættelsen bliver dramaserie på DR1

Roskilde Avis - 27. maj 2020

I 2006 dukkede en kvinde på 72 år op på forlaget Batzer & Co i Ringstedgade med et manuskript under armen. Kvinden hed Dorthe Emilie Røssell, og hun havde skrevet en højst ualmindelig historie om en lille pige, der fungerede som kurer for modstandsbevægelsen, og bragte hemmelige papirer rundt i sin dukkevogn.

Enestående beretning Kvinden havde aldrig skrevet en bog før, men efter en intensiv redaktionsproces udkom bogen 'Jeg brød et løfte' på Roskilde-forlaget i 2007 med tegninger af Bent Hooge.

I Berlingske anmeldte Jens Andersen bogen over tre sider, gav den fem stjerner og kaldte den "en enestående beretning" - i øvrigt den længste anmeldelse nogen bog fra forlaget nogensinde har fået.

I det lille værk på godt 125 sider, der nu er udkommet i fjerde oplag, beskriver forfatteren enkelt og lavmælt sin opvækst hos kærlige forældre, der begge var en del af en københavnsk modstandsgruppe.

Modstandsfolk mødtes i familiens lejlighed på Østerbro, hvor de planlagde sabotageaktioner, gemte våben og skjulte jøder inden deres natlige overfart til Sverige.

Brød tavsheden Dorthe Emilie Røssell var bare seks år, da tyskerne besatte Danmark, og hun fik en rolle som kurer for sin fars modstandsgruppe, idet hun bragte dokumenter rundt mellem aktørerne i sin dukkevogn.

I 1944 blev forældrene arresteret i deres sommerhus af Gestapo under ledelse af den berygtede, danske torturbøddel, Ib Birkedal Hansen, som forfatteren Peter Øvig Knudsen senere har behandlet i det omfangsrige værk 'Birkedal. En torturbøddel og hans kvinder'.

Det er netop i denne bog, at Dorthe Emilie Røssell 60 år senere læser om den traumatiserende oplevelse fra sin egen barndom. Hun mødes med Peter Øvig Knudsen, som opfordrer hende til at fortælle sin historie.

Det beslutter Dorthe Emilie Røssell sig for at gøre, og dermed bryder hun løftet til sin far om aldrig at tale om det, der skete under krigen.

Således fik bogen sin titel 'Jeg brød et løfte'. Udgivelsen af bogen i 2007 åbnede et nyt kapitel i Dorthe Emilie Røssells liv, for hun rejste de næste mange år landet rundt for at holde foredrag på biblioteker, højskoler og i læsekredse.

Sin fars krig I dag er Dorthe Røssel 86 år gammel, og hun har boet i Roskilde siden 1994. I forfatterens høje alder føjer endnu et kapitel sig til hendes historie, idet hendes oplevelser fra barndommens København under besættelsen nu er blevet til drama-dokumentaren 'Min fars krig' på DR.

- Det var en overraskelse for mig, at så lille en bog kan afføde så meget, siger Dorthe Emilie Røssell fra hjemmet i Bymarken.

- Men jeg tror, den vil hjælpe mange med traumer fra dengang. Mange har levet i årene siden uden at kunne få noget at vide, og de har en million ubesvarede spørgsmål, fortsætter hun.

Første afsnit af tre udsendelser kom mandag 25. maj, og serien fortsætter mandagene 1. og 8. juni kl. 20. Dorthe Emilie Røssel medvirker selv i udsendelserne, og udvalgte scener fra bogen er dramatiseret.