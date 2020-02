Modne damer i Jyllinge

Handlingen udspinder sig i en spa hvor tre gode veninder mødes for at fejre en 60 års fødselsdag. Det er Nora, der fylder rundt, og hun har inviteret pigerne på wellness-ophold, en weekend med bløde badekåber, ansigtsmasker og en afsluttende gourmet-middag. Dér i idyllen vender kvinderne de spørgsmål, der melder sig, når man har overstået den værste ungdom, er blevet lidt klogere og har fået et par skrammer i lakken.