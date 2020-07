Mislykkede indbrud

Hos efterskolen på Borrevejlevej i Lindenborg havde tyve ligeledes forsøgt at komme ind ved at skære en rude op til forhallen. Men de var kun kommet igennem det første lag glas og havde derefter opgivet.

Derimod lykkedes det tyve at komme ind i en villa på Blodhøjvej i Jyllinge ved at bryde et vindue op ind til et værelse. Hele huset var blevet gennemrodet, og tyvene forsvandt igen ud af det samme vindue. Ejerne har endnu ikke overblik over, hvor meget der er stjålet.