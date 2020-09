Minikoncert og artisttalk

Tomas Høffding er sangskriver, sanger og bassist i WhoMadeWho. Med et musikerliv præget af massive udlandsturneer og kæmpe fester har han med årene følt sig kaldet til at skabe sange ved siden af WhoMadeWho, sange som har fokus på det nære, intime og personlige.

Sangene har han samlet i et album, der udkommer i begyndelsen af 2021, men to af sangene er udkommet. Det er Kaster alt det jeg var ind i bålet og Darupvej 109 (Et liv hvor alt kan og vil ske). Sidstnævnte giver et godt fingerpraj på at Tomas Høffding har nære forbindelser til Roskilde.