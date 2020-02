Et flertal i Roskildes Klima- og Miljøudvalg har opgivet et forslag om at sende lastbilerne med grus ind gennem nabokommunen Høje-Taastrup. (Arkivfoto: Erling J.)

Mindretal i byrådet: I bøjer jer i gruset

Roskilde Avis - 27. februar 2020

- I bøjer jer i gruset ved at tage mere hensyn til Nymølles mulighed for profit, fremfor at tænke på alle generne med støj og møg for borgerne i Vindinge.

Sådan lød den meget antikapitalistiske, kritik som et overvejende borgerligt mindretal kom frem med ved byrådets møde onsdag.

Her skulle Roskilde Kommune komme med sin indstilling til Region Sjælland angående den fortsatte grusgravning i området mellem Roskilde og Hedehusene.

Både Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance samt Enhedslisten og SF fremførte med varierende styrke denne stærke og fundamentale systemkritik.

Karsten Lorentzen (DF), Lars-Chr. Brask (LA), Marianne Kiærulf (V), Henrik Stougaard (El) og Tina Boel (SF) var dermed mere eller mindre på linje i denne sag.

Gitte Simoni (DF), der selv bor i Vindinge, samt Bent Jørgensen (V) kritiserede også flertallet for at bøje sig for de økonomiske interesser hos et privat firma, fremfor at forsvare kommunens borgere fuldt ud.

Kovending i udvalg

Kritikerne var ikke mindst utilfredse med, fordi alle partier ellers ved et møde i Klima- og Miljøudvalget i januar havde været enige om at stille en række krav, for at give Nymølle mulighed for at hente grus i udpegede områder øst for Vindinge. Blandt andet skulle en del af lastbil-transporten foregå imod øst ind til Stærkinde i Høje-Taastrup kommune fremfor at køre tæt på Vindinge.

Siden havde Nymøllle Stenindustri kontakter både udvalgsformand Karim Arfaoui (S) og borgmester Tomas Breddam og gjort dem opmærksom på, at det ville betyde en meget stor fordyrelse. Samt at man ikke bare kan disponere over adgangsveje i en nabokommune.

Derfor var denne østlige udfartsvej blevet opgivet igen af et flertal på næste møde i udvalget af et flertal, der bestod af S, K og R.

Forrang for råstoffer

De to socialdemokrater Karim Arfaoui og gruppeformand Jens Børsting argumenterede i byrådet for, at denne ændring i virkeligheden ikke stiller Vindinge-beboerne svagere.

- Vi har lyttet til alle parter i sagen, både Vindinge-borgerne og firmaet, og nu er der en indstilling til regionen, som er det bedst mulige.

- I skal jo lige huske, at ifølge den gældende råstof-lov her i landet, så har grusgraverne faktisk fortrinsret. Kommunen har faktisk ingen myndighed til at stoppe dem, så vi kan kun stille betingelser om, at det foregår på en måde til mindst mulig gene, erklærede de.

Jeppe Trolle (R) og Pierre Kary (K) argumenterede for det samme synspunkt og mente, at kommunen bedst varetager Vindige-folkenes interesser ved at lave holdbare løsninger med grusgravnings-firmaet.

Tilskuere og spørgtid

En række borgere fra Vindinge var mødt frem for at følge byrådets debat på dette punkt og klappede flee gnge højlydt, når de var enige med en taler.

Før mødet rigtigt gik i gang havde to borgere fra Vindinge Jeanett Bruntse-Olsen og Lars Vahlun ligeledes stillet flere kritiske spørgsmål om den fremtidige grusgravning i området. Det prøvede udvalgsformand Karim Arfaoui (S) så at svare på efter bedste evne.

Flertallets indstilling blev vedtaget med 19 stemmer fra S, K og R. Mindretallet på 12 medlemmer i byrådet bestod i denne sag af V, DF, El, SF og LA.