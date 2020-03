Send til din ven. X Artiklen: Mindeord om Michael Klingenberg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord om Michael Klingenberg

Kære Michael Tak er kun et fattigt ord, men et lokalsamfund skylder dig en tak for dit engagement.

Tak fordi du tog imod invitationen blandt få og deltog i Vor Frue Lokalråds Generalforsamling og dermed hurtigt kom med i Vor Frue Lokalråd.

Tak fordi du engagerede dig i et lokalsamfund med en enorm energi.

Dine IT kundskaber skinnede tydeligt igennem og Vor Frue Lokalråd var i trygge hænder med hjemmeside, sociale medier og mails.

Hurtigt indtog du også en plads i bestyrelsen for Spiloppen, hvor jeres søn Malthe har sin daglige gang.

Din fortid som frivillig i Roskilde Festival betød, at din interesse omkring balancen mellem Lokalsamfundet, Roskilde Festival og Politiet udmøntede sig i en mere end almindelig fuldtidsopgave først ved Roskilde Festival 2018 og senest i 2019. Du stillede dig til rådighed som primær kontakt for alle os i Vor Frue, Kamstrup, Darup og Øde Hastrup. Du blev det vigtige bindeled mellem Roskilde Festival og alle os lokale samt Politiet under forberedelser, afvikling og opsamling omkring Roskilde Festival. Det er vi dig dybt taknemmelige for. Der var en åben linie til dig, og den glødede om det var nat eller dag.

Vor Frue Lokalråd var involveret i sagen om en ny struktur for Folkeskolen og her involverede du dig også i kampen for at beholde en skole i Vor Frue. Da politikerne valgte at skære drastisk i lokalsamfundets infrastruktur gik du med stor energi med i stiftelsen af Vor Frue Friskole.

Altid er du trofast mødt op til vores møder i lokalrådet. Aktiv i mange diskussioner og altid med et hjerte, der bankede for det bedst mulige samarbejde mellem Lokalsamfundet, Roskilde Festival, Politiet og Vejvagterne fra Vor Frue IF. Det bankede også for at Spiloppen kunne frigøre sig og fortsat være det gode valg for et lokalt børnehus.

Din energi og dit bankende hjerte har sat sit præg hos mange mennesker i lokalsamfundet, men det

bankede især for din egen lille familie, Stine din dejlige kone og Malthe, din skønne dreng på nu 5 år.

Det bankede også for;

at brygge din egen øl hjemme i kælderen, med mange gode resultater.

at nyde livet.

at arbejde, sygdom eller ej.

at Stine kunne få sit længe ønskede kirkebryllup.

at sætte fokus på Børn i sorg, da du godt vidste, at dine odds var imod dig.

at fortælle os alle, at vi ikke skulle bekymre os.

at se alt det gode i livet, leve mens vi har livet.

at du kunne få styr på alt det, du ville efterlade dig, når din sygdom en dag ville få overtaget.

I fredags bankede dit hjerte for sidste gang.

Alt for tidligt....

Du har sat et meget kraftigt aftryk i os alle. Du er og bliver savnet.

Vore tanker går især til din familie Stine og Malthe.

Tak fordi vi fik lov at lære dig at kende

Tak for alt du delte med os.

Tak for alle de aftryk du nåede at sætte

Michael, dit livsmod var imponerende

Tak kære Michael, vi ses På vegne af Vor Frue Lokalråd