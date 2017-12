Mindeord om Jens Pedersen

I begyndelsen af 80'erne blev der politisk åbnet op for, at borgerne i Danmark kunne etablere deres egne lokale radio- og TV-stationer.

Jens Pedersen greb denne mulighed lokalt og samlede straks andre personligheder i lokalsamfundet, som også havde behov for at komme til orde.

Det siges, at Jens altid have skitser til sådanne liggende parat i skuffen, så når lejligheden bød sig, var det alene et spørgsmål for Jens Pedersen om at trække i skrivebordsskuffen og få sat navn på det nye kulturelle initiativ, som Jens Pedersen mente, Roskilde havde behov for.