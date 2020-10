Ole Rasmussen, mangeårig formand for BTK61, RIU og Roskilde Ældre Motion skriver mindeord om sin ven Palle Sundstrøm. (Arkivfoto: Erling J.)

Mindeord for Sundstrøm: Farvel til en idrætsven

Roskilde Avis - 06. oktober 2020

Et stor idrætsven er borte.

Selv om vi vidste, at Palle Sundstrøm var alvorligt syg i den sidste tid, så er det utrolig trist, at han måtte slutte sit alt for korte aktive liv som kun 61 årig.

Palle var en hædersmand af den absolut bedste kaliber, altid lyttende, ærlig og hjælpsom, og når du havde brug for et godt råd, gik du aldrig forgæves til Palle.

Jeg oplevede ham i idrættens verden fra hans helt unge år, både som meget engageret aktiv og også meget tidligt som ung ansvarlig leder.

Jeg var så heldig at arbejde sammen med ham i RIU regi, hvor vi bl.a. i 10 år var repræsentanter for hele foreningslivet i forbindelse med Roskilde Festival. Det var prøvelsernes tid, fordi både festival og foreningslivet havde brug for hinanden, idet begge parter gerne ville have et godt økonomisk udbytte af indsatsen af den store frivillige indsats i dagene på Dyrskuepladsen. Ganske vist ligger det en del år tilbage.

At det kom til at gå godt for langt de fleste skyldes i høj grad Palles stærke og værdifulde indsats omkring forståelsen for og holdninger til balancen mellem værdien af den frivillige indsats og omkostninger.

I mange mange år var han en meget stor støtte i sin hjerteklub ROAR og senere Roskilde Håndbold samt for RIU.

Han var et utroligt behageligt menneske, og vor by er blevet fattigere ved Palles bortgang. Han havde så meget godt at give til andre.

Mine tanker går til hans kone Helle, og vi udtrykker vor dybeste medfølelse i denne svære stund.

Æret være Palle Sundstrøms minde

Ole Rasmussen

