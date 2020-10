Formanden for Roskilde Handel, Torben Stevold, skriver mindeord for Palle Sundstrøm.

Jeg mødte Palle for 14 år siden. Jeg var netop blevet 'headhuntet' af 'Fona' Erik til bestyrelsen i Roskilde Handelsforening.

Palle gennemgik altid regnskab enkelt og simpelt og med stor overbevisning. Hans motto var også, at vi ikke skulle puge sammen til fremtiden. Det var medlemmers penge, og de skulle ud og arbejde og derved skaffe flere kunder til byens butikker..

Det har jeg siden forsøgt at efterleve efter bedste evne.

Jeg vidste jo godt, at Palle var syg, men derfor kom det alligevel som en meget trist nyhed, at Palle var gået bort.

Vi har alle mistet en ildsjæl, som ville det bedste for hele Roskilde, enten det nu drejede sig om det var handelslivet, idrætten eller uddannelsesverden.

Hans faglige indsigt gjorde, at vi i 2016 fik nedlagt en gammel fond i Roskilde Handel, og det beløb blev sammen med et tilsvarende beløb fra Roskilde kommune brugt til at købe byens nyeste julebelysning.