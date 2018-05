Mindeløbet for fotograf-Erling er en: Hyldest til hverdagens helt

Se billedserie Fotograf Erling J. Pedersen, som tusinder af roskildensere lærte ham at kende gennem mere end tre årtier.

Roskilde Avis - 20. maj 2018 kl. 00:38 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Roskilde nu den 24. maj afvikler et cykelløb gennem byens gader til minde om den store fotograf Erling J. Pedersen, er det først og fremmest en hyldest til en af hverdagens helte.

Med sin flittige indsats gennem et langt liv kom han til at betyde noget for mange andre mennesker og fortjener fuldt ud denne anerkendelse.

Gennem 40 år tog han billeder af høj og lav i sin fødeby, hvor han først gik i skole, senere blev udlært tømrer og endelig blev kendt som pressefotograf.

'Han har lavet Roskildes Scrapbog for os allesammen', sagde borgmester Joy Mogensen helt rammende ved hans bisættelse, der naturligvis fyldte domkirken og Roskilde-hallernes restaurant.

Erling var aldrig for fin til at lave nogle ekstra billeder af dem, han nu havde fotograferet til Roskilde Avis, og det var mange taknemlige for.

En rigtig idé

I sine unge år var Erling J., som han kaldte sig, en af landets skrappe cykelryttere mellem de bedste i A-klassen. Her kørte han sammen med andre dygtige lokale ryttere som Junker Jørgensen, Helge Ingemann og Reno B. Olsen, da Roskilde var et kraftcenter indenfor cykelsport. Samtidig kørte han også med senere stjerner som Ole Ritter og Leif Mortensen.

Gennem de mange år som pressefotograf var cykelsporten stadig hans store kærlighed. F.eks. når han hvert år var med karavanen i det store etapeløb Danmark Rundt.

Hvis han placerede sig et bestemt sted i grøftekanten en tidlig søndag morgen til et løb, kom de andre fotografer hen ved siden af. De var nemlig klar over, at han altid vidste, hvor det kom til at foregå.

Derfor var vi aldrig i tvivl, da den lokale cykelklub Roskilde Cykle Ring i efteråret spurgte, om Roskilde Avis ville være med til at arrangere sådan et mindeløb for Erling.

Ideen var helt rigtig. Det mente Roskilde kommune også og bevilgede 95.000 kroner til arrangementet som en anerkendelse af den store betydning, Erling har haft for livet i sin hjemby gennem flere generationer.

Han leverede billederne

Den gamle storrytter Per Bausager har kendt Erling, siden han selv var helt ung og nåede at køre mod ham. Siden mødte han Erling som cykelfotograf og efter sin egen aktive karriere er Bausager nu formand for de tidligere danske professionelle ryttere. Han har også deltaget i forberedelserne til mindeløbet.

Bausager forklarer Erlings betydning for cykelsporten på denne glimrende måde:

- Mens Elmgren (tidligere leder af vinterbanen) leverede ordene, kom Erling med billederne, som skildrede dansk cykelsport i en hel epoke gennem mere end tre årtier.

