Finn Nørbygaard mistede alt efter sine investeringer i svindelforetagendet IT Factory. Mandag 19. oktober var han inviteret til Roskilde Kongrescenter af FOA Roskilde Seniorklub og Faglige Seniorer Sektion 2 for at underholde med sin nedtur og gradvise genrejsning.

Min store rutsjetur - Nørbygaard fortalte faglige pensionister om historisk fallit

Finn Nørbygaard har over en årrække tjent adskillige millioner kroner på shows, turneer og reklameindtægter, og med sine investeringer i vækstvirksomheden IT Factory er Finn Nørbygaard svimlende 437 millioner kroner værd.

Inden længe vil IT Factory gå på Børsen i New York, hvorefter den jyske investors formue angiveligt vil svulme til en milliard kroner.

Som bekendt viser det hele sig at være et flygtigt fatamorgana. IT Factory krakker med milliontab, Stein Bagger ryger syv år i spjældet, og Finn Nørbygaard får helt nye oplevelser i sin bank.

- Det var som at prøve bungy jump - uden elastik. Jeg var helt fragmenteret, fortæller komikeren, der omgående smider 5-7 kilo, og ligger søvnløs i en lang periode, mens han overvejer at flygte til Sydamerika.

- Det siger noget om, hvor langt ude jeg var, erkender Finn Nørbygaard, der siden beslutter sig for at blive og kæmpe i stedet for at flygte.