Se billedserie Når diget ved Jyllinge Nordmark bliver færdigt, er det slut med ekstraordinæt beredskab og water-tubes for at sikre beboerne. (Foto: Peter Andersen) Foto: Peter Andersen

Miljøminister til borgmester: Gennembrud for nyt dige

Roskilde Avis - 22. november 2019

Miljøminister Lea Wermelin har meddelt Roskildes borgmester Tomas Breddam, at der nu er et gennembrud på vej for at få bygget det nye dige ved Jyllinge Nordmark.

Her er arbejdet i øjeblikket gået i stå, fordi tilladelserne ikke var i orden, efter at forskellige modstridende miljømyndigheder har været ind over sagen.

Wermelin besøgte for kort tid siden Jyllinge og mødte her de lokale beboere, der frygter en ny oversvømmelse, som på ny kan ødelægge deres boliger, sådan som det skete under stormen Bodil i 2013. Derfor arbejder hun nu på, at arbejdet igen kan gå i gang så hurtigt som muligt.

- Jeg håber på, at vi måske kan komme i gang med at gøre diget færdig til næste år, så beboerne ikke skal leve i frygt unødvendigt længe, siger Tomas Breddam.

Kan sparke til udviklingen

Roskildes nye borgmester, der for få måneder siden afløste Joy Mogensen, da hun foretrak at blive kulturminister, nyder i det hele taget sin opgave.

- Jeg er faktisk blevet overrasket over, hvor meget man egentlig an udrette som borgmester i en af landets større byer. Her er virkelig mulighed for at sparke til udviklingen, når det er nødvendigt.

- Borgerne i Roskilde har store forventninger til deres borgmester. Derfor gør jeg nu mit yderste for at komme rundt og møde så mange som muligt og arbejde for deres sag, fortæller Tomas Breddam.

