Midt i byen: Åbner nyt musikhus

Roskilde Avis - 17. april 2020 kl. 12:21 Af Tekst og foto Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

INSP har fået en million kroner fra Roskilde Festivals overskud fra 2019. Pengene skal bruges på musik. Helt bestemt på elektronisk musik.

- Festivalpengene er søgt af og gået til INSP SOUND, siger Camilla Martens, der er konstitueret leder af INSP.

- INSP SOUND vil lave et sted, hvor man kan mødes om at lave elektronisk musik, det er for det meste noget, folk sidder og laver alene med deres computer.

- Det skal være et kulturhus, som inkluderer unge fra mange forskellige miljøer og baggrunde, der i forvejen kommer og er en del af vores dagligdag.

- Pengene skal bruges til at etablere et sted for elektronisk musik i den gamle kedelcentral, der ligger på Køgevej ved Føtex’ p-hus.

Kedelcentralen er en del af det gamle skoleslagteri, der nu er revet ned. Bygningen ejes af Roskilde Kommune. Det er det hus, der tidligere var forbundet med det gamle skoleslagteri via en høj bro hen over Køgevej.

- Selve bygningen skal renoveres, og det er vi ved at søge penge til fra flere fonde, siger Camilla Martens.

- Hvis det lykkedes os at skaffe pengene, vil kommunen gerne forære os bygningen.

- Festivalpengene skal bruges til at skabe indhold i bygningen, så der kommer studie-, spillesteds-, og undervisningsfaciliteter.

Planen er, at stedet skal byde på arbejdsmuligheder for både professionelle musikere som unge der her interesse for elektronisk musik og gerne vil ind i et anderledes fælleskab.