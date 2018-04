Artiklen: Michael lærte at rocke for 30 år siden

Michael lærte at rocke for 30 år siden

Det er efterhånden 30 år siden, at 'Michael lærte at rocke' for første gang i et øvelokale i Århus, og siden da har gruppen ligget på hitlister i mere end 15 lande og solgt millioner af albums og singler.

Det nyeste album 'Still' udkom i sidste måned som et tegn på at MLTR har formået at bevare sammenholdet og energien til at fortsætte med at udgive ny musik og spille koncerter rundt om i verden.