Mette manglede bøgen

Til gengæld kunne Roskildes socialdemokratiske folketingsmedlem fra Gundsømagle glæde sig over, at indflydelsen er større end i mange år på 1-års dagen for det valg, der bragte partiet tilbage til magten på alle niveauer og gjorde Mette Frederiksen til statsminister.

Lokalt var hun især tilfreds med, at der nu er vedtaget en ny lov, så det ikke længere er mulighed for at spænde ben for kystsikringen ved Jyllingen. Dermed slipper alle de berørte familier for at leve i fortsat frygt for at skulle flygte fra fra deres hjem, mens huset blev ødelagt under en ny stormflod som i december 2013