Mette Gjerskov svarer på S-utilfredshed i Roskilde: Overrasket over kritik

Roskildes socialdemokratiske folketingsmedlem Mette Gjerskov svarer nu igen på den utilfredshed fra partimedlemmer, der kom frem i Roskilde Avis' netudgave mandag:

- Jeg er meget overrasket over kritikken, siger forklarer hun i en pause fra et internationalt møde i New York, som hun deltager i.

- F.eks. har jeg selv kontaktet formanden for 3F Roskildeegnen Ole Holtse Olsen to gange indenfor den sidste måneds tid.

- Således har jeg opfordret ham til at stille op til Socialdemokratiets kredsbestyrelse. Det ville han gerne, men han kom ikke med nogen kritik.

- Derfor er jeg overrasket over hans kritikpunkter i avisen og forsøger nu at få fat i ham her fra New York, hvor jeg er på tjenesterejse i FN og passer mit tillidshverv som partiets udviklingsordfører. Det er en mærkelig situation at skulle kommunikere via pressen.

- Jeg tror, vi ville have godt af at drikke en kop kaffe og tale sagen igennem, siger Mette Gjerskov.

Klassisk socialdemokrat

Mette Gjerskov fremhæver også, at hun er forbavset over de kritik-punkter, der er kommet frem og henviser til, at hun netop har skrevet en klumme i BT om, hvor vigtige erhvervsuddannelserne er.

- I Roskilde er det kendt, at jeg ligger til venstre i partiet og arbejder for klassiske socialdemokratiske værdier. Her har jeg haft fuld opbakning af bestyrelsen, og der har ikke været et kritisk ord om min politiske ageren. Tværtimod, tilføjer hun.

Formanden for Socialdemokratiet i Roskilde-kredsen, byrådsmedlem Daniel Prehn, har på Facebookn hos Roskilde Avis fremhævet, at hun har en enig bestyrelse bag sig.

