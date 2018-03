Se billedserie Mette Gjerskov vandt første runde i slaget om at fortsætte som S-kandidat til Folketinget.

Mette Gjerskov sejrede på S-generalforsamling: Jeg fik en øjenåbner

- Jeg har fået en gevaldig øjenåbner og er klar over, at jeg i fremtiden må gøre mange ting anderledes, hvis jeg skal fortsætte som socialdemokratisk folketingsmedlem for Roskilde.

Sådan siger Mette Gjerskov efter partiets generalforsamling lørdag, hvor DUI-huset på Havnevej var helt fyldt med over 100 fremmødte medlemmer. De skulle her vælge mellem hende og den nye modkandidat den 37-årige Niels Jespersen i en indstilling til partiets kredsgeneralforsamling, der mandag har den endelige afgørelse om, hvem der skal være S-kandidat for Roskilde.

Resultatet blev en overbevisende opbakning til Mette Gjerskov, der fik 75 stemmer, mens Niels Jespersen kun opnåede 24.

Mandag aften skal Gjerskov dog præstere et lige så overbevisende resultat. For hvis ikke en af de to har to tredjedele af de afgørende stemmer, skal afgørelsen sendes til urafstemning blandt de godt 500 S-medlemmer i Roskilde.

Tale mindre og lytte mere

- Jeg er virkelig rørt over, at så mange af medlemmerne mødte frem og hver på deres måde bakkede mig op ved generalforsamlingen lørdag, siger Mette Gjerskov.

- Men samtidig har jeg jo fået en meget kraftig påmindelse om, at nogle medlemmer i partiet mener, at jeg ikke gør det godt nok. Nu må jeg bruge den kritik til noget fornuftigt og ændre på tingene.

- Eksempelvis er det oplagt, at jeg nok skal tale mindre selv og lytte mere til, hvad nogle af de andre i Roskilde siger, forklarer Mette Gjerskov.

Hun har repræsenteret Roskilde for Socialdemokratiet i Folketinget siden 2005, og i perioden 2011-13 nåede hun at være fødevareminister i Helle Thorning-Schmidts regering.

Prioritet til Joy

Til gengæld mener, Mette Gjerskov, at kritikken fra en del af fagbevægelsen, om at hun ikke har gjort nok for at arbejdet for Roskildes interesser i Folketinget, er uretfærdig.

- Vi besluttede i kredsbestyrelsen for mere end et år siden, at der ikke skulle laves så mange lokale initiativer med mig i forhold til Folketinget, fordi det allervigtigste var at få Joy genvalgt som borgmester. Alle kræfter skulle koncentreres om det, hvilket jo også lykkedes over al forventning.

- Jeg mener også selv, at det var en rigtig strategi ikke at sprede kræfterne men at koncentrere sig om kommunalvalget.

Mette Gjerskov understreger, at hun udmærket godt ved, at 'den ikke er hjemme endnu, før kreds-generalforsamlingen mandag aften - og en eventuel efterfølgende urafstemning.

Engagerede indlæg

Flere deltagere i generalforsamlingen lørdag kunne berette om en meget engageret stemning, hvor mange medlemmer tog ordet i mere eller mindre følelsesladede indlæg til fordel for Mette Gjerskov.

Færre stillede sig op og talte for Niels Jespersen, og her kom det mest markante indslag fra Ole Holtse, der er formand for Roskilde-afdelingen af det store fagforbund 3F.

Borgmester Joy Mogensen talte i et indlæg om, at Roskildes socialdemokrater må sørge for at få bedre indflydelse i Folketinget, så man ikke halter langt efter nabobyer som Holbæk eller Køge.

Mette anbefaler Ole

Selv om han ikke opnåede så stor tilslutning til sit forslag om en ny folketingskandidat, har det dog ikke fået Ole Holtse til at tabe modet eller givet op.

Tværtimod stiller han op til at blive medlem af bestyrelsen ved mandagens generalforsamling i kredsorganisationen. Faktisk havde han talt med Mette Gjerskov om det, inden han var med til at sende en modkandidat på banen, og hun støtter også hans valg.

Hun er interesseret i at få en af sine skarpeste kritikere indenfor, så hun kan diskutere med ham.

Omvendt ønsker han nu at gå ind i arbejdet, for at bevise, at han mener det alvorligt - og ikke bare er en brokrøv.

