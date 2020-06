Mette Gjerskov var for kort tid siden på besøg hos ARGO?s store forbrændingsanlæg i Roskilde sammen med bl.a. byrådsmedlem Torben Jørgensen. Hun mener, der nu er taget højde for betænkeligheder om en dyrere fjernvarme i fremtiden.

Mette Gjerskov om energi-forlig: Grønt genbrug og billig fjernvarme

Roskilde Avis - 16. juni 2020 kl. 11:51

Roskildes socialdemokratiske folketingsmedlem Mette Gjerskov, der som sit partis miljøordfører har deltaget i de afgørende forhandlinger, kan slet ikke få armene ned efter den brede politiske aftale i Folketinget med næsten alle partier.

- Nu tager vi et stort skridt fremad mod målet om at lukke langt mindre CO2 ud i atmosfæren indenfor et tidsrum af 10 år, mener Mette Gjerskov.

For husholdningerne i Roskilde og andre steder betyder det, at affaldet skal sorteres i 10 forskellige kategorier, som imidlertid kan rummes i fire forskellige skraldebøtter.

- Løsningen bliver heller ikke ret meget dyrere, ca. 50 kroner ekstra om året for en almindelig husstand, lover Mette Gjerskov.

Sikkerhedsnet under fjernvarmen

Hun mener desuden, at den nye aftale tager højde for de betænkeligheder, som bl.a. Roskildes borgmester Tomas Breddam og tidligere Teknik-formand Torben Jørgensen har været fremme med om fremtiden for en billig kollektiv fjernvarme. Det har meget stor betydning i Roskilde, hvor fjernvarme-nettet er stærkt udbygget og forsyner en stor del af byens husstande med varme.

Repræsentanterne fra Roskilde kommune frygtede, at mindre affald og en påtænkt privatisering af renovationen ville føre til, at den store investering i affaldsforbrændingen med ARGO's energitårn ved Københavnsvej ville være tabt. Det ville ramme både Roskilde og de omgivende, deltagende kommuner meget hårdt.

Ny teknologi

Ifølge Mette Gjerskov er der nu fundet en løsning, så kommunerne i fællesskab får mulighed for at bevare de mest rentable og mindst forurenende anlæg, bl.a. hos ARGO. Det sikres med en stor pose penge til at betale for udfasningen af de gamle, mindst rentable og mest forurenende anlæg rundt om i landet.

Med denne løsning får kommunerne så tid til at indføre ny teknologi, hvor fjernvarmen i fremtiden i stedet kan produceres med varmepumper og andre ikke forurenende metoder.

- Vi får et nyt 'tigerspring' fremad, så Danmark sætter gang i udviklingen af en teknologi, der kan bruges i hele verden. På samme måde, som det i sin tid skete, da vi blev førende indenfor området med vindmøller, forklarer Mette Gjerskov.

