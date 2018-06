Se billedserie Mette Gjerskov talte om uddannelsernes betydning for demokratiet.

Mette Gjerskov i Grundlovstale: Flere vitaminer til uddannelserne

Roskilde Avis - 05. juni 2018 kl. 17:49

Ved Socialdemokratiets Grundlovsmøde i Palæhaven ved Stændertorvet holdt det lokale folketingsmedlem Mette Gjerskov den mest interessante tale.

Hun beskæftigede sig bl.a. med uddannelserne og konstaterede, at selv om det nu er flere hundrede år siden, der blev undervisningspligt i landet, så får hver femte elev stadig ikke en ungdomsuddannelse.

- Derfor vil det være synd at påstå, at vi ræser derudaf med raketfart, og der er brug for en gevaldig vitaminindsprøjtning. Ikke mindst til erhvervs-uddannelserne, så vi kan få nogle skrappe håndværkere, som der er stor efterspørgsel på.

- Regeringen spreder besparelser ud over uddannelser, selv om vi skal leve af dygtige unge. Denne forkerte politik lover Socialdemokratiet nu at stoppe.

- Vores velstående samfund og hele vælfærden er jo bygget på viden, godt håndværk - og ikke mindst forståelsen af, at alle i vores samfund skal være med, forklarede Mette Gjerskov.

Over 150 mennesker havde fundet vej til S-grundlovsmødet, hvilket var det højeste deltagertal i mange år. I det strålende solskin foretrak de fleste at holde sig i skyggen under havens store blodbøg.

Slås for sin plads

Mette Gjerskov skal også slås for at bevare sin plads på Christiansborg ved at markere synspunkter, som f.eks. modstand mod burka-forbud. Mange medlemmer i partiet er enige med hende, men næsten ingen i folketingsgruppen tør sige det højt.

Denne rolle som forsvarer af traditionelle socialdemokratiske holdninger er netop Gjerskovs chande. Hun skylder i hvert fald ikke Henrik Sass og andre på Christiansborg noget, efter et forsøg tidligere i år på at vælte hende som folketingskandidat i Roskilde.

Ved mødet i Roskilde talte også partiets nye Sjællands-kandidat ved valget til Europaparlamentet Marianne Vind samt chefen for nationalparken 'Skjoldungelandet' Anders Bülow.

Underholdeningen blev leveret af folkesangeren Erik Grip fra Lejre.

Med årene har han udviklet en evne til at komme med rammende og præcise kommentarer mellem sine numre på samme høje niveau som Niels Hausgaard. Flere af Grips indlæg indeholdt mindst lige så meget politik som nogle af talerne.

tk