Mette Gjerskov efter opgør: Jeg siger stadig min mening

Roskilde Avis - 24. april 2018 kl. 01:38

- Jeg siger stadig min mening og stemmer, så alle kan høre og se det, hver gang det er nødvendigt. Ellers er der ikke nogen idé i at sidde i Folketinget.

Sådan lyder konklusionen for Roskildes socialdemokratiske folketingsmedlem, tidligere fødevareminister Mette Gjerskov, efter at hun for kort tid siden overlevede et internt forsøg på at vælte hende som kandidat i Roskilde.

Her klarede hun ganske vist skærene i flot stil med over 75 pct. af stemmerne ved to generalforsamlinger med rekordstort fremmøde. Men hun er godt klar over, at hun nu skal være mere på banen i Roskilde, hvis hun skal blive genvalgt næste gang.

Samtidig kan hendes profil som en af de få modstandere overfor en meget stram politik mod indvandrere dog også gå hen og blive en fordel. En betydelig del af de socialdemokratiske vælgere i Region Sjælland, der kan stemme på hende ved et kommende valg, mener nemlig det samme.

Et godt afsæt

- Med den store støtte, som jeg fik her i Roskilde ved mit genvalg, har jeg fået et godt afsæt. Nu må jeg gøre mig umage for at bruge det, siger Mette Gjerskov.

- En del har været utilfredse med min indsats lokalt i den seneste periode. Men det hører altså med til historien, at vi i partiet havde aftalt at jeg skulle være lidt stille. Sidste år handlede det nemlig om at få et godt valg for Joy Mogensen som borgmester og til regionen. Det lykkedes jo, men nu må jeg mere på banen.

- Selvfølgelig er det fint, at nogle havde savnet mig, men det ville også have været godt, hvis de vidste hvorfor.

Ud at drikke kaffe

I den kommende periode inviterer hun derfor til en række arrangementer, hvor både partimedlemmer og andre interesserede kan møde hende.

- Så har jeg også inviteret mig selv på kaffe, både hos den lokale fagevægelse, hvor der har været utilfredshed, og hos flere andre foreninger.

Eksempelvis hos kvindeorganisationen Zonta, der lige har gennemført et flot arrangement i Roskilde-hallerne. Her solgte de brugte tasker og gav pengene til arbejdet for at hindre børne-ægteskaber i Afrika.

Hindrer renovering i Roskilde-boliger

Et af Mette Gjerskovs hovedpunkter netop nu er at hindre regeringen i at tage penge til sin 'ghetto-plan' fra lejerne i mange andre almennyttige boliger, der har indbetalt dem til vedligeholdelse.

- I Roskilde vil det bl.a. ramme lejerne i Vognmandsparken på Køgevej, Hjørnegården ved Helligkorsvej og 'Knolden' i Himmelev. Hvis det nuværende forslag vedtages, kan de ikke få gennemført deres planer om nye vinduer, bedre isolering osv.

- Derfor bruger jeg lige nu mange kræfter på at få stoppet eller ændret dette forslag, forklarer Mette Gjerskov.

En anden prioritering er at finde en løsning for Vikingeskibsmuseet, hvor hun er med til at tale med kulturminister Mette Bock for at få hævet den fredning, der nu hindrer en total renovering.

Sikkerhed på Risø

Næste punkt på dagsordenen er atom-affaldet på Risø.

- Her er alle andre kommuner i landet blevet enige om, at det skal blive, for så undgår de at få det. Det flertal bliver der nok ikke lavet om på, så derfor må vi nu arbejde for at få en sikker løsning på Risø, så det f.eks. ikke siver ud i fjorden ved den næste stormflod.

- Her gælder det også om at få inddraget borgerne i det lokale område, så de ikke føler sig helt udenfor, siger Mette Gjerskov.

Med på oplæg om flygtninge

Mette Gjeskov er enig i hovedpunkterne i det nye S-forslag, om at den bedste løsning for alle de økonomiske flygtninge fra Afrika er en hjælp til at blive i deres egne lande.

- De skal have et håb om en fremtid hjemme, og jeg er helt med på denne form for en ny Marshall-hjælp.

- Vi kan ikke klare så mange flygtninge i Danmark. Men det var helt forkert, at vi også har sagt Nej til få hundrede kvoteflygtninge, hvis status jo er godkendt af FN.

Samtidig anerkender Mette Gjerskov at der foregår en kulturel undertrykkelse af kvinder i en række indvandrer-miljøer, hvor de presses til at gå klædt på en bestemt måde og hindres i at gå på arbejde.

- Men ingen af disse problemer løses på med et forbud imod 'burka' og andre former for beklædning. Her mener jeg, at Folketinget lovgiver om noget, der hører under den personlige frihed.

- Kvindeundertrykkelse i ghettoer og andre steder må vi kunne gøre noget ved på mange andre måder, siger Mette Gjerskov.

