Se billedserie Jens Bromann med fodbolden, som også Messi og andre kendte fodboldstjerner spiller med. Foto: Anette Gundlach

Send til din ven. X Artiklen: Messi bruger bolden fra Jens i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Messi bruger bolden fra Jens i Roskilde

Roskilde Avis - 06. juni 2018 kl. 01:41 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et skud i hovedet og en syg forladt fransk ambassadør blev starten på Jens Bromann og fru Kirstens erhvervseventyr.

I dag træner kendte sportsstjerner som Lionel Messi blandt andet med parrets bold.

For mere end 30 år siden grundlagde de virksomheden Handi Life Sport. Her udvikler de sportsudstyr til handicappede og ældre.

De har blandt andet opfundet den officielle fodbold, der bliver brugt ved de Paraolympiske lege, og som også skal bruges til internationale konkurrencer.

Men eventyret startede egentlig længe før, da Jens var dreng.

Blind på et sekund

Jens Bromanns liv tog en uventet drejning i en ukendt retning, da han som ti-årig skød sig selv i hovedet med sin fars tjenestepistol.

Han forklarer, at han netop havde set en Philip Marlowefilm, hvor en mand satte en pistol for hovedet og skød.

Selvfølgelig ville den unge Jens ikke skyde sig selv, så han tømte først pistolens magasin, før han satte den til sit hovede.

Hvad han ikke vidste var, at i netop denne slags pistol sad der endnu en patron tilbage, selvom magasinet var tømt.

Efter skuddet gik han blændet ned ad trappen til sin mor i køkkenet. Han kendte vejen, han var gået så tit, så han lagde ikke mærke til, at han ikke kunne se.

Først senere fandt han ud af, at han var blevet blind for livet.

Høresansen tog hurtigt over, fortæller han, og allerede på sygehuset opdagede han, at han kunne lytte sig frem til, hvor dørene var i de lange gange.

Aktiv sportsmand

I 1976 vandt en helt ung Jens Bromann, der nu havde passeret de 20, den første medalje til Danmark ved de Paraolympiske lege i sporten Goalball. Som er et boldspil for synshandicappede.

Han har altid elsket sport som boldspil og svømning. Som niårig knægt var han allerede udtaget til skolens fodboldhold sammen med 15- 16-års elever, fordi han var så ferm med en bold og desuden allerede en velvoksen dreng på grund af sin højde.

Skuddet gennem hovedet satte dog en foreløbig stopper for sporten.

- Der var et break, hvor jeg skulle finde ud af, hvordan jeg nu skulle gebærde mig, siger Jens Bromann og fortsætter:

- 85 procent af indtrykkene får seende ved hjælp af øjnene. Det var nu anderledes for mig.

På børnehjem

Da Jens var dreng kom alle blinde børn på kostskole for blinde. Det skulle de ifølge loven. Det samme skulle Jens selvfølgelig. Så ikke alene havde han mistet synet, han blev også taget væk fra sin familie. Han var ked af det og tabte sig meget.

Da han forældre så, hvor trist han var, og hvor tynd han på kort tid var blevet efter tre måneder på skolen, krævede de, at han fik lov til at flytte hjem til dem igen. Kort efter startede han på sin gamle skole igen.

Jens Bromann kom hjem i de vante omgivelser hos mor og far. Det samme gjorde en masse andre blinde børn, der havde været tvunget til at flytte hjemmefra på grund af deres handicap. Deres forældre ville også have dem hjem igen.

Endelig sport igen

Da Jens Bromann var 15 år, åbnede Dansk Blindeinstitut i Hellerup, byen han boede i dengang.

Da de blinde børn var flyttet hjem til deres forældre igen, stod en masse gode idrætsfaciliteter og lokaler nu tomme.

Her opstod noget nyt, nemlig sport for handicappede med professionelle lærere, og Jens begyndte at træne flere gange om ugen.

Der kom efterhånden rigtig skub i sagerne for de blinde og andre handicappede. Dansk Handicapidræt blev stiftet og den aktive Jens Bromann blev formand som 21- årig.

I 1972 blev de Paraolympiske lege holdt for første gang.

Syg gav medvind

Blinde, andre handicappede og ældre manglede dengang udstyr og muligheder for at dyrke sport, som de kunne klare. Det fik Jens og Kirsten til at gå i gang med at udvikle forskelligt sportsudstyr til denne gruppe.

Her fik de rigtig god hjælp af den franske ambassadør i Danmark.

Han havde fået en hjerneblødning og var blevet lam i den ene side.

Alene og forladt og uden at kunne dansk var han placeret på Ansgar Plejehjem. Her sad han helt stille uden at sige et ord og uden at bevæge sig, fortæller Jens Bromann.

Personalet havde hørt om Jens og den boccia-kugle, han havde udviklet. Kort forklaret er det en kugle, der er udviklet, så man kan spille en form for indendørs petangue eller udenfor på bane, så kørestolsbrugere og svagtgående også kan være med.

Da ambassadøren så Jenses boccia, sagde han sit første ord i flere måneder.

14 dage efter var ambassadøren begyndt at spille og live op igen.

Kort efter var der otte aktive ældre i den ny boccia-klub på plejecentret, og ambassadøren blev en aktiv og glad formand for klubben og begyndte at tale.

Efterhånden har spillet bredt sig til 65 lande, og i dag findes der også et internationalt bocciaforbund, og det er eksemplet på en leg, der har udviklet sig til en sport.

Faktisk er det den hurtigst voksende sportsgren i øjeblikket, siger Jens Bromann.

Boccia-succesen på plejecentret, hvor de ældre livede op, er for Jens et levende bevis for, at man har brug for andet end gode fysiske rammer for at være glad og have det godt.

Mennesket har brug for indhold som sport og leg for at have det godt.

I dag lever Kirsten og Jens af at udvikle nye spil, som er i krydsfeltet mellem leg og spil ligesom deres spil boccia.

De har et lille verdensfirma, der sælger udstyr til 85 lande. Adressen er lige midt i Roskilde tæt på domkirken.

Messi og Jens' bold

Men hvordan er det så lige, at den verdensberømte fodboldspiller Lionel Messi er kommet til at spille med Jens og Kirstens fodbold?

Jens Bromann forklarer, at i mange internationale storklubber spiller fodboldspillerne blindefodbold for at få endnu mere ud af deres træning. Og det er her, de bruger den fodbold, som Jens og Kirsten har udviklet, når de får bind for øjnene en gang om måneden.

- Blindefodbold er enorm god træning for spillerne, fordi den styrker sanserne, siger Jens Bromann og fortsætter:

- Mange af storklubberne har også en afdeling for blinde.

Jens Bromann håber på, at blindefodbold også kan blive udbredt i Danmark til mindst seks klubber, så man kan lave turneringer. Specielt håber han på, at FC Roskilde vil være med.