Merete Dea Larsen slapper af hjemme i Svogerslev, hvor hun bager kage med sin lille datter og hjælper de store drenge med at dele aviser ud. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Merete Dea Larsen (DF): Ikke tid til særstandpunkter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Merete Dea Larsen (DF): Ikke tid til særstandpunkter

Roskilde Avis - 29. marts 2020 kl. 01:06 Af Foto: Jens Wollesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Tiden under corona-epdimien er efter min mening ikke til at fremføre alle mulige særstandpunkter. Derfor holder jeg lidt lav profil og nøjes med at fremføre forslag og synspukter ved de ugentlige møder i Økonomiudvalget.

Sådan fortæller Merete Dea Larsen, der er leder for Dansk Folkeparti i Roskilde Byråd, om sin rolle i øjeblikket.

- I Roskilde ser vi for tiden nærmest en konkurrence om, hvem der kan gøre mest for erhvervslivet. Hele tiden kommer der forslag, hvor man nærmest overbyder hinanden med alt det, der bør gøres.

- Men jeg tænker, at hele byrådet jo er interesseret i, at vi kommer bedst muligt gennem krisen, forklarer hun.

Hjælp for butikker

Merete Dea har noteret sig, at Roskilde også forbereder en fremrykning af anlægsarbejder for at holde firmaer og deres ansatte i gang.

- Men så tænker jeg, at virksomhederne i byggebranchen havde jo mere end rigeligt at lave før krisen, så priserne allerede var presset højt op. Jeg er ikke sikker på, de har kapacitet til at lave så meget ekstra, når de havde mange opgaver i forvejen.

- I virkeligheden tror jeg, at butikkerne med deres ejere og ansatte får langt større problemer. Måske skal kommunen gøre mere for at hjælpe dem på den ene eller anden måde i fremtiden, siger Merete Dea Larsen.

- Krisen har forhåbentlig også lært os, at vi ikke skal sende al vigtig produktion ud af landet, hvis der lige pludselig sker noget, så vi kommer til at mangle tingene. Som det nu er sket med ansigtsmasker og håndsprit, hvor der heldigvis er firmaer, som hurtigt har kunnet omstille sig til at fremstille det sidste. Under corona-krisen er hun hjemme i Svogerslev med sin mindste datter på to år, og de får bl.a. tiden til at gå med at bage kager og hygge sig.

Meretes to store drenge har fået en rute med at dele Roskilde Avis ud, og det hjælper hun dem også med.

tk