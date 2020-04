Merete Dea Larsen, leder for Dansk Folkeparti i Roskilde Byråd.

Artiklen: Merete Dea Larsen (DF): Åbning for besøg til ældre

Roskilde bør åbne, så familiemedlemmer får mulighed for at besøge de ældre på kommunens plejecentre, mener lederen for DF i byrådet, Merete Dea Larsen.